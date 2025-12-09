Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbrecher klauen Schuhe

Am Wochenende brachen Unbekannte in ein Schuhgeschäft in Langenau ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Montag, 8.30 Uhr waren Einbrecher in Langenau unterwegs. An einem Geschäft in der Benzstraße hebelten sie eine Tür auf. In einem Büro fanden sie einen Tresor. Den flexten sie auf und stahlen das Bargeld. Neben dem Geld hatten es die Täter auch auf Waren abgesehen. Rund 500 Paar Schuhe sowie vereinzelt Rucksäcke und Sporttaschen stahlen sie aus dem Verkaufsraum. Mit ihrer Beute flüchteten sie und blieben dabei unerkannt. Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete wohl eine Zeugin einen verdächtigen weißen Peugeot Kastenwagen. Der stand am Sonntag gegen 20 Uhr vor dem Geschäft. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Langenau unter Tel. 07345/92900 entgegen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

