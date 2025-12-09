Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Vorfahrt genommen

Mit einer Verletzten und Blechschaden in Höhe von rund 11.000 Euro endete ein Unfall am Montag in Ummendorf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr. Eine 70-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes in der Jordanstraße/L307. Eine 18-Jährige war in der Noherrstraße unterwegs und bog mit ihrem VW Elektroauto nach links in die Jordanstraße ab. Dabei übersah die Fahranfängerin wohl die Seniorin, die sich auf der Vorfahrtstraße befand. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Die Seniorin blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden an dem VW auf ca. 6.000 Euro und den am Mercedes auf rund 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Noherrstraße bis 12.30 Uhr voll gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

