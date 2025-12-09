Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Gegenverkehr übersehen

Nicht aufgepasst hatte am Sonntag ein 44-Jähriger bei Bad Überkingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf der B466. Er kam aus Richtung Geislingen und wollte bei Bad Überkingen nach links in die Geislinger Straße abbiegen. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden VW eines 68-Jährigen. Es kam zum Unfall. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Unfall auf. Der Gesamtschaden an den fahrbereiten Autos wird auf 7.000 Euro geschätzt.

