Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet
Am Montag achtete ein Autofahrer nicht auf eine Straßenbahn.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr fuhr der 44-Jährige in seinem Audi den Hugo-Roller-Weg in Richtung Römerstraße und bog nach rechts ab. Von links kam die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Die übersah der Audi Fahrer. Straßenbahn und Auto stießen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich etwa 20 Personen in der Straßenbahn. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2358211 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

