PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Vorfahrt missachtet
Am Montag erlitt eine 18-Jährige bei einem Unfall in Schnürpflingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 9.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Nissan auf der Kreisstraße von Ammerstetten nach Schnürpflingen. In Schnürpflingen bog er in die Hauptstraße ein. Von rechts kam eine 18-Jährige mit ihrem VW Up. Die hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Durch den Aufprall erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Nissan wird auf 1.500 Euro, der am VW auf 5.000 Euro geschätzt.

++++2353509

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren