Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Vorfahrt missachtet

Am Montag erlitt eine 18-Jährige bei einem Unfall in Schnürpflingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 9.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Nissan auf der Kreisstraße von Ammerstetten nach Schnürpflingen. In Schnürpflingen bog er in die Hauptstraße ein. Von rechts kam eine 18-Jährige mit ihrem VW Up. Die hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Durch den Aufprall erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Nissan wird auf 1.500 Euro, der am VW auf 5.000 Euro geschätzt.

++++2353509

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell