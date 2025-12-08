Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Briefkasten aufgebrochen

Am Wochenende hebelten Unbekannte in Ehingen einen öffentlichen Briefkasten auf.

Am Sonntag stellte ein Zeuge gegen 11 Uhr den aufgebrochenen Briefkasten der Deutschen Post in der Altsteußlinger Straße, Höhe Gebäude 18, fest. Mit einem Werkzeug hebelten Unbekannte vermutlich in der Nacht auf Sonntag den Briefkasten auf. Am Samstag fand gegen 9.15 Uhr die letzte Leerung durch die Post statt. Zu dieser Zeit war der Briefkasten noch unbeschädigt. Mehrere Briefe befanden sich auch am Sonntag noch in dem beschädigten Behälter. Ob überhaupt Briefe gestohlen wurden, ist deshalb noch unklar. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere mögliche Geschädigte werden gebeten sich zu melden. Der Schaden am Briefkasten wird auf 500 Euro geschätzt.

