Unbekannte drangen am Wochenende in Wohngebäude in Unlingen und Uttenweiler ein.

Zwischen Samstag 10.30 Uhr und Sonntag 15.45 Uhr hebelte ein Unbekannter in Unlingen im Finkenweg eine Terrassentür eines Wohngebäudes auf. Da der Einbrecher wohl keine Wertgegenstände in der Wohnung vorfand, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer zweiten Wohnung innerhalb des Gebäudes. In der öffnete der Einbrecher Schubladen und Schränke. Ob der Dieb tatsächlich Wertgegenstände mitgenommen hatte, muss die Polizei noch ermitteln.

Der weitere Einbruch fand in Uttenweiler in der Oetwiler-Straße statt. Die Tat soll sich am Samstag, 18 Uhr und Sonntag 1.45 Uhr, ereignet haben. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelte der Einbrecher die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Obergeschoß wurden vom Unbekannten Schubladen und Schränke geöffnet. In denen fand der Dieb wohl Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt.

In beiden Fällen hat die Polizei Riedlingen die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei prüft nun, inwieweit die Einbrüche im Zusammenhang stehen. Sie nimmt Hinweise unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:

- Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit. - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass niemand zu Hause ist. - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu verhindern. - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen. - Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

