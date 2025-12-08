PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen, Uttenweiler - Einbrecher auf Tour
Unbekannte drangen am Wochenende in Wohngebäude in Unlingen und Uttenweiler ein.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag 10.30 Uhr und Sonntag 15.45 Uhr hebelte ein Unbekannter in Unlingen im Finkenweg eine Terrassentür eines Wohngebäudes auf. Da der Einbrecher wohl keine Wertgegenstände in der Wohnung vorfand, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer zweiten Wohnung innerhalb des Gebäudes. In der öffnete der Einbrecher Schubladen und Schränke. Ob der Dieb tatsächlich Wertgegenstände mitgenommen hatte, muss die Polizei noch ermitteln.

Der weitere Einbruch fand in Uttenweiler in der Oetwiler-Straße statt. Die Tat soll sich am Samstag, 18 Uhr und Sonntag 1.45 Uhr, ereignet haben. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelte der Einbrecher die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Obergeschoß wurden vom Unbekannten Schubladen und Schränke geöffnet. In denen fand der Dieb wohl Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt.

In beiden Fällen hat die Polizei Riedlingen die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei prüft nun, inwieweit die Einbrüche im Zusammenhang stehen. Sie nimmt Hinweise unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:

   - Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit.
   - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie
     wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass
     niemand zu Hause ist.
   - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die
     Polizei über Notruf 110.
   - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu
     verhindern.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen
     verdächtig erscheinen.
   - Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die
     richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter
     scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude
     oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder
     etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus
     technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die
     polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei
     Ihnen vor Ort.
Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Das könnte Sie auch interessieren