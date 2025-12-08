Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Allmansweiler - Einbrecher sucht Beute

Sein Unwesen trieb ein Unbekannter am Sonntag in Allmansweiler.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr zu Gange. An einem Einfamilienhaus in der Straße Sandgrubäcker hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf. So gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem stieß der Einbrecher auf eine Uhr. Die machte er zu seiner Beute und verschwand unerkannt. Die Polizei Riedlingen sicherte die Spuren und hat Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++2351683

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

