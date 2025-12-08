Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kein gültiger Führerschein

Am Samstag händigte ein Unfallverursacher in Heidenheim der Polizei einen gefälschten Führerschein aus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 13 Uhr. Ein 38-Jährige war mit seinem Volvo stadteinwärts in der Clichystraße unterwegs. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah er eine neben ihm fahrende 53-jährige Mercedes-Fahrerin. Beide Autos stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Heidenheim fest, dass der Führerschein des Unfallverursachers gefälscht war. Den 38-Jährigen erwartet nun neben der Unfallanzeige auch ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Sachschaden an den Autos wird auf jeweils 3.000 Euro geschätzt.

