POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kein gültiger Führerschein
Am Samstag händigte ein Unfallverursacher in Heidenheim der Polizei einen gefälschten Führerschein aus.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich um 13 Uhr. Ein 38-Jährige war mit seinem Volvo stadteinwärts in der Clichystraße unterwegs. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah er eine neben ihm fahrende 53-jährige Mercedes-Fahrerin. Beide Autos stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Heidenheim fest, dass der Führerschein des Unfallverursachers gefälscht war. Den 38-Jährigen erwartet nun neben der Unfallanzeige auch ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Sachschaden an den Autos wird auf jeweils 3.000 Euro geschätzt.
++++2345357 (BK)
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell