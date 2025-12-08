Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Beimerstetten - Wild kreuzt Fahrbahn

Am Sonntag kam es bei Beimerstetten zu einem Wildunfall.

Ulm (ots)

Um 20.35 Uhr war eine 49-Jährige auf der L 1165 von Beimerstetten in Richtung Jungingen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Hagen querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Frau erfasste das Tier mit ihrem Mazda. Das Reh rannte nach dem Unfall davon. Die Polizei Ulm nahm den Wildunfall auf und verständigte einen Jagdpächter. Der Schaden am Auto wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein, und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen. Verletzte oder verendete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

