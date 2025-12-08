Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Unter Drogen gefahren

In der Nacht auf Montag zog die Polizei in Giengen einen 33-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 1.45 Uhr kontrollierte die Polizei Giengen einen VW-Fahrer in der Herbrechtinger Straße. Der fiel den Beamten durch seine auffallend langsame und unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle zeigte sich schnell, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Der Mann hatte gerötete Bindehäute. Der Fahrer gab auch spontan an, vor etwa zehn Minuten einen Joint geraucht zu haben. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC. Deshalb nahm ihm ein Arzt Blut in einer Klinik ab. Die Polizeistreife untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 33-Jährigen.

