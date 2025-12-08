Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - In die Leitplanken geraten

Nach einem Unfall am Samstag war die B10 bei Ebersbach blockiert.

Ulm (ots)

Der 23-Jährige fuhr mit seinem VW Touran gegen 14.40 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Ebersbach verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und geriet nach links in die Leitplanken. Von dort wurde der VW abgewiesen und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den verunfallten VW auf den Standstreifen, so dass der Verkehr nach etwa 30 Minuten einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren konnte. Gegen 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Sachschaden an dem total beschädigten VW wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

