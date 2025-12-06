Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Verletzte und hoher Sachschaden - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden gab es bei einem Unfall am Freitagabend in Geislingen an der Steige.

Ulm (ots)

Gegen 22:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW Golf die Stuttgarter Straße von Kuchen kommend in Fahrtrichtung Geislingen. An der Kreuzung Stuttgarter Straße / Rheinlandstraße / Oberböhringer Straße bog er nach links ab. Hierbei übersah er einen entgegen kommenden 20-Jährigen mit dessen Ford Ranger. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide junge Männer leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am Golf des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro. Der Schaden am Ranger beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Zudem wurden ein Verkehrszeichen und ein Ampelmast beschädigt. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Unfall auf.

