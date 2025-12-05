PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Beim Abbiegen nicht aufgepasst
Zwei VW Polo stießen am Donnerstag zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr. Die 18-Jährige fuhr in der Überkinger Straße in Richtung Bad Überkingen und bog nach links in die Wiesensteiger Straße ab. Dabei übersah den entgegenkommenden VW einer 18-Jährigen. Die Autos stießen zusammen und mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden VW Polo wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2335096

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

