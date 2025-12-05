Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Einbrüche scheitern

Draußen blieben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag.

Ulm (ots)

Die beiden Einbruchversuche ereigneten sich bei Firmen in der Robert-Bosch-Straße. An den Gebäuden wurde versucht, Türen aufzuhebeln. In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, die Türen zu öffnen. Von weiteren Versuchen ließen sie ab. Auf einem Firmengelände konnte noch ein aufgebrochener Möbeltresor und eine zerbrochene Glasflasche entdeckt werden. In der Glasflasche hatte sich Münzgeld befunden. Vereinzelt lagen noch Münzen auf dem Boden. Die Polizei versucht nun herauszufinden, wo die Sachen entwendet wurden.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

++++++++ 2330061

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell