Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Geldbörse aus Auto gestohlen
Am Mittwoch hatte eine Frau ihr Auto offensichtlich nicht abgeschlossen.

Ulm (ots)

Zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr parkte eine 65-Jährige ihr Auto in der Wilhelmstraße. Dabei hatte sie ihr Fahrzeug offensichtlich nicht abgeschlossen. Die Abwesenheit hatte unbekannte Täterschaft ausgenutzt und das Auto geöffnet. Auf der Beifahrerseite befand sich die Geldbörse der Frau. Die nahm der Unbekannte mit. Das Fehlen bemerkte die 65-Jährige erst später bei einem Einkauf.

