POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Zu spät gebremst

Am Donnerstag fuhr eine 20-Jährige auf stehende Autos auf.

Gegen 7.30 Uhr fuhr die 20-Jährige mit ihrem VW Golf auf der B466 in Richtung Geislingen. An der roten Ampel zur Abzweigung Reichenbach hielten zwei Autos. Das bemerkte die junge Frau zu spät und prallte einem Auto der Marke Ellenator in das Heck. Der wurde wiederum auf einen davor stehenden Opel geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

