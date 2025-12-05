PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Fahrzeugteile entsorgt
Die vergangenen Tage wurden Fahrzeugteile in die Natur geworfen.

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Fahrzeugteile entsorgt / Die vergangenen Tage wurden Fahrzeugteile in die Natur geworfen.
Ulm (ots)

Mitarbeiter des Bauhofes Böhmenkirch entdeckten am Mittwoch die illegal entsorgten Fahrzeugteile. Zwischen Treffelhausen und Eybach, lagen die Fahrzeugteile beim Wanderparkplatz Mordloch und im Bereich der Kläranlage. Die Fahrzeugteile dürften von einem Ford stammen. Die Abteilung Gewerbe/Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07331/93270 zu melden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

