Am Samstag stiegen Unbekannte in mehrere Wohngebäude in Laichingen-Machtolsheim ein.

In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 21 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in drei Häuser in der Straße Am Mehldorn in Machtolsheim. Die Gebäude befinden sich nur einige Meter voneinander entfernt. In unmittelbarer Nähe stiegen die Einbrecher auch in ein Haus in der Adlerstraße ein. In den Wohnhäusern durchsuchten sie sämtliche Zimmer nach Brauchbarem. Dabei fanden sie auch Tresore. Die brachen sie mit erheblicher Gewalt auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Was genau gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe der Schäden muss noch ermittelt werden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel 0731/188-0.

Die Polizei fragt:

- Wer hat am Samstag im Tatzeitraum von 12.30 bis 21 Uhr in Machtolsheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

