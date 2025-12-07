Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Wer hatte grün?

Zwei Personen wurden bei einem Unfall leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Audi die St. Pöltener Straße in Richtung Erchenstraße, als an der ampelgeregelten Einmündung aus der Bahnhofstraße eine 30 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf in die St. Pöltener Straße einfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei beide Fahrzeuglenkenden leicht verletzt wurden. Da beide Personen angaben, bei "grün" gefahren zu sein ist die Verkehrspolizei Heidenheim (07321/97520) auf Zeugenaussagen angewiesen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge so beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 20.000 Euro.

