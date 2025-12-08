Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Bei Verkehrskontrolle renitent

Am Sonntag roch ein 25-Jähriger nach Alkohol und Drogen.

Ulm (ots)

Die Polizei hatte gegen 17.45 Uhr eine Kontrollstelle in Gruibingen eingerichtet. In der Boller Straße stoppten die Beamten den 25-jährigen Fiat Fahrer. Der roch nach Alkohol und Cannabis. Weiteren Maßnahmen zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit verweigerte er sich. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, sollte er zu einer Blutprobe mitgenommen werden. Dagegen setzte er sich zur Wehr und musste zwangsweise mitgenommen werden. Eine Blutprobe soll nun ein genaues Ergebnis liefern.

