POL-UL: (GP) Ebersbach - Einbruch am Wochenende

Ein Unbekannter gelangte über das Wochenende in ein Wohnhaus.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Sonntagvormittag schlug unbekannte Täterschaft ein Kellerfenster an dem Haus in der Wellinger Straße ein. So gelangte er in das Gebäude und durchwühlte sämtliche Räume. Da die Bewohner nicht zu Hause waren, kann noch nicht gesagt werden, was der Einbrecher mitnahm. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren.

Gerade in der dunklen Jahreszeit registriert die Polizei wieder mehr Einbrüche in Wohnhäuser und Wohnungen. Für Einbrecher ist das eine günstige Zeit. Denn sie können im Dunklen agieren, während die Bewohner noch bei der Arbeit oder beim Einkaufen sind. Doch jeder kann sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Tipp der Polizei: Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

