POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Nicht aufmerksam gewesen

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos kam es am Sonntag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich auf Höhe Hohenstadt in Richtung Stuttgart. Dort herrschte dichter Verkehr und die Autos mussten abbremsen. Eine 23-jährige Honda Fahrerin war auf dem linken Fahrstreifen nicht aufmerksam und prallte in das Heck eines VW Sharan. Den schob es auf einen davor befindlichen VW Multivan. Bei dem Unfall erlitt die Verursacherin leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Honda und VW Sharan mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

