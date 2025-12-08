Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rauchmelder löst aus

Für einen Feuerwehreinsatz in Göppingen sorgte am Sonntag ein vergessener Topf mit Wasser auf dem Herd.

Kurz nach 18.45 Uhr bemerkte ein Zeuge das Signal eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus im Rechberghäuser Weg. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten zu dem mehrstöckigen Wohngebäude an. Wie sich herausstellte, hatte der Bewohner in einem der oberen Stockwerke vergessen, den Topf vom Herd zu nehmen. In dem befanden sich Wasser und Teebeutel. Als das Wasser verdunstet war, fingen die Teebeutel an zu qualmen. Dadurch löste ein Rauchmelder aus. Das hatte der Senior wohl nicht mitbekommen. Auch auf Klingeln erfolgte offenbar keine Reaktion, weshalb die Einsatzkräfte die Wohnungstür öffneten. Dort konnten sie den Mann antreffen. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Der Senior kam vorsorglich in eine Klinik. Von der Feuerwehr waren 45 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge vor Ort. Ein Schaden entstand nicht. Die restlichen Bewohner konnten nach Beendigung des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurück.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von den Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.

