Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Beim Abbiegen aufgefahren
Am Sonntag verursachte ein 25-jähriger in Geislingen a.d. Steige einen Schaden.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht fuhr der Mann mit seinem Renault in der Helfensteinstraße. Er war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Der 25-Jährige wollte nach links in die Karlstraße abbiegen. Vor ihm war eine 26-Jährige mit ihrem Hyundai unterwegs. Dass die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, hatte der Renaultfahrer wohl übersehen. Er fuhr dem Hyundai auf. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt 8.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Auch für Fußgänger! Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

++++2347687

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

