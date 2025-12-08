PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher kommen über Fenster
Beute machten Unbekannte am Samstag oder Sonntag in Laupheim.

Ulm (ots)

Zwischen 17.30 Uhr und 11 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses im Goetheweg auf. Anschließend stiegen sie in das Gebäude ein. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume. Dabei fanden sie Bargeld und hochwertige Uhren. Die Wertgegenstände nahmen sie mit. Über das Einstiegsfenster flüchteten sie. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unklar. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

   - Wer hat am Samstag/Sonntag zwischen 17.00 Uhr und 11.30 Uhr 
     verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Goetheweg gesehen?
   - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise 
     geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Biberach unter der Tel. 07351/447-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

++++2351414(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
