Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Montag stoppte die Polizei in Göppingen einen 40-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr hielten die Beamten den 40-Jährigen auf seinem E-Scooter in der Jahnstraße an. Dieser fuhr ohne Kennzeichen in Richtung Jebenhäuser Straße. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass er mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dieser fiel positiv auf THC aus. Ein Arzt nahm dem Mann daraufhin Blut ab. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

++++2360084

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell