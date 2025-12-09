Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Unfall beim Einfahren

Am Montag kollidierte ein Autofahrer in Oberstadion mit einem Lkw.

Ulm (ots)

Um 14.10 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Audi von einem Grundstück in die Grundsheimer Straße ein. Dabei übersah er wohl einen von links kommenden Lkw. Der 50-Jährige konnte mit seinem Mercedes Arocs nicht mehr bremsen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Abschlepper waren nicht erforderlich. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Audi wird auf 5.000 Euro, der am Lkw auf 1.000 Euro geschätzt.

