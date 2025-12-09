Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht aufmerksam gewesen

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos kam es am Montag bei Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Zentrum Ost in Richtung Stuttgart. Es herrschte dichter Verkehr und die Autos mussten abbremsen. Eine 55-jährige VW-Fahrerin war wohl nicht aufmerksam und prallte in das Heck eines Skoda Fabia, den ein 37-Jähriger fuhr. Dieser wurde auf einen Skoda Superb eines 51-Jährigen geschoben. Alle Fahrer verletzten sich leicht. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf und schätzte den Gesamtschaden an den fahrbereiten Autos auf 5.000 Euro.

