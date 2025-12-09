PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht aufmerksam gewesen
Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos kam es am Montag bei Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Zentrum Ost in Richtung Stuttgart. Es herrschte dichter Verkehr und die Autos mussten abbremsen. Eine 55-jährige VW-Fahrerin war wohl nicht aufmerksam und prallte in das Heck eines Skoda Fabia, den ein 37-Jähriger fuhr. Dieser wurde auf einen Skoda Superb eines 51-Jährigen geschoben. Alle Fahrer verletzten sich leicht. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf und schätzte den Gesamtschaden an den fahrbereiten Autos auf 5.000 Euro.

++++ 2352628

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren