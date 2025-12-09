Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Raser im Visier

Am Montag stoppte die Polizei in Uhingen fünf Autofahrer, die deutlich zu schnell waren.

Ulm (ots)

Zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr hatte die Polizei auf der K1412 zwischen Nassachmühle und Baiereck eine Kontrollstelle eingerichtet. Das Augenmerk legte die Polizei auf Verkehrsteilnehmer, die zu schnell fuhren. Während der Kontrolle stellte die Polizei fünf Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei den außerorts erlaubten 70 km/h fuhren diese bis zu 44 km/h zu schnell. Auf Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Bußgeldern und Punkten rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen, rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

