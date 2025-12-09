Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Kind fährt mit Tretroller auf Straße

Leichte Verletzungen erlitt ein Siebenjähriger bei einem Unfall am Montag bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr fuhr der Junge mit seinem Tretroller auf dem Gehweg entlang der Stauferstraße. Er war ortsauswärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Lindenweg fuhr er mit seinem Roller vom Gehweg herunter, um die Stauferstraße zu überqueren. Dabei achtete er wohl nicht auf den Verkehr. Gleichzeitig fuhr eine 57-Jährige mit ihrem VW in der Stauferstraße in Richtung Ortsmitte. Der Siebenjährige wurde mit der rechten Front des Autos erfasst und stürzte. Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Krankenhaus. Es hatte Glück und erlitt wohl keine schwereren Verletzungen. An dem Auto und Tretroller entstand nur geringer Sachschaden. Einen Helm hatte der Junge nicht getragen.

Ob als Fußgänger, als Mitfahrer im Auto, unterwegs auf dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: Immer sind Kinder - als die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr - ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Oft wissen sie die Folgen des eigenen und fremden Verhaltens noch nicht richtig abzuschätzen. Sie geraten deshalb immer wieder in heikle und Gefahr bringende Situationen. Deshalb stellt die Straßenverkehrsordnung Kinder unter besonderen Schutz. Wenn sich Kinder in der Nähe der Straße aufhalten gilt generell: Fuß vom Gas und bremsbereit machen!

