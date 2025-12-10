Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Laden

In der Nacht auf Dienstag gelangten Einbrecher in einen Tafelladen in Ulm.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr stiegen Unbekannte in der Schaffnerstraße in einen Tafelladen ein. Nachdem sie wohl durch das Fenster in ein Büro gelangten, durchsuchten sie sämtliche Schränke. Auch eine Tür zum Verkaufsraum hebelten sie auf. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, muss noch ermittelt werden. Der hinterlassene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen.

