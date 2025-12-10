PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Laden
In der Nacht auf Dienstag gelangten Einbrecher in einen Tafelladen in Ulm.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr stiegen Unbekannte in der Schaffnerstraße in einen Tafelladen ein. Nachdem sie wohl durch das Fenster in ein Büro gelangten, durchsuchten sie sämtliche Schränke. Auch eine Tür zum Verkaufsraum hebelten sie auf. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, muss noch ermittelt werden. Der hinterlassene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++2361918 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren