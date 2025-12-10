Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Lkw nimmt Radlerin die Vorfahrt

Am Dienstag kam es in Schwendi zu einem Unfall zwischen einen Klein-Lkw und einer Radfahrerin. Dabei verletzte sich die Pedelecfahrerin leicht.

Der Unfall ereignete sich um 14 Uhr in der Hauptstraße. Eine 39-Jährige war dort mit ihrem Pedelec und Kinderanhänger unterwegs. In der Wainer Straße fuhr ein Klein-Lkw. Der 31-jährige Fahrer des 3,5- Tonner Renault hatte die Radlerin offenbar übersehen. Der Lkw-Fahrer kreuzte die Hauptstraße, um geradeaus in die Poststraße zu fahren. Dabei kam es zum Kontakt mit der von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen. Die Radfahrerin stürzte auf die Straße und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Die beiden im Fahrradanhänger mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Pedelec auf rund 100 Euro. Am Klein-Lkw entstand wohl kein Schaden.

