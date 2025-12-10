Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Beim Rangieren verursachte ein 57-Jähriger am Dienstag den Unfall in Eislingen und fuhr weg.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr in der Stuttgarter Straße. Der 57-Jährige fuhr mit seinem 3er BMW rückwärts in eine Parklücke und stieß dort gegen einen geparkten VW Golf. In diesem saß noch die Fahrerin. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weg. Weitere Zeugen hatten den Unfall ebenfalls beobachtet. So konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Am VW entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1.500 Euro. Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

