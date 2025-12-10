PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Hochwertige Werkzeuge gestohlen
Am Dienstag erbeuteten in Uhingen Unbekannte aus einem Fahrzeug Werkzeuge und eine Baumaschine im Wert von mehreren tausend Euro.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Ein Firmenwagen stand unverschlossen in der Rhönstraße vor einem Gebäude. In dem Fahrzeug befanden sich Werkzeuge und ein Stampfer der Marke Bomag BT65. Diebe nutzten die Gelegenheit und schnappten sich die Werkzeuge. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Uhingen sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen nach den Tätern auf.

Die Polizei rät, auch bei nur kurzer Abwesenheit von einem Fahrzeug alle Fenster und Türen sorgfältig zu schließen und nichts Wertvolles im Auto zu lassen. Äußerstenfalls Wertsachen in den Kofferraum einschließen.

++++2366186(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

