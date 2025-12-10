POL-UL: (GP) Uhingen - Nicht aufgepasst
Die Vorfahrt missachtete am Dienstag in Uhingen ein 63-Jähriger.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Stuttgarter Straße. Der Renault-Fahrer fuhr in Richtung Stadtmitte. Beim Abbiegen nach links in eine Einfahrt übersah er wohl die 18-jährige VW-Fahrerin. Die war in Richtung Ebersbach unterwegs. Es kam zum Unfall. Es verletzte sich niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Uhingen schätzt den Schaden auf rund 8.000 Euro.
++++ 2366022 (BK)
