Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Nicht aufgepasst
Die Vorfahrt missachtete am Dienstag in Uhingen ein 63-Jähriger.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Stuttgarter Straße. Der Renault-Fahrer fuhr in Richtung Stadtmitte. Beim Abbiegen nach links in eine Einfahrt übersah er wohl die 18-jährige VW-Fahrerin. Die war in Richtung Ebersbach unterwegs. Es kam zum Unfall. Es verletzte sich niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Uhingen schätzt den Schaden auf rund 8.000 Euro.

++++ 2366022 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

