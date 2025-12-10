Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin übersehen

Am Dienstag touchierte ein Autofahrer in Ulm eine Fußgängerin.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr kam es zu einem Unfall in der Neue Gasse. Ein 37-Jähriger bog mit seinem Mitsubishi von einem Grundstück auf die Neue Gasse ein. Gleichzeitig querte eine 22-jährige Fußgängerin von links nach rechts die Straße. Der Autofahrer übersah wohl beim Einbiegen die Frau und touchierte sie am Bein. Sie hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Mitsubishi blieb unbeschädigt.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++2363610 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell