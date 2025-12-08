POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug
Schwerte (ots)
Am Mittwoch, 09.04.2025, hat zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter in einer Bankfiliale in Schwerte mit einer zuvor entwendeten EC-Karte Bargeld abgehoben.
Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei NRW jetzt ein Fahndungsbild des tatverdächtigen Mannes.
Hier der Link zum Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/188511
Hinweise zur Ergreifung des unbekannten Mannes bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
