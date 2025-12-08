PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Schwerte (ots)

Am Mittwoch, 09.04.2025, hat zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter in einer Bankfiliale in Schwerte mit einer zuvor entwendeten EC-Karte Bargeld abgehoben.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei NRW jetzt ein Fahndungsbild des tatverdächtigen Mannes.

Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/188511

Hinweise zur Ergreifung des unbekannten Mannes bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

