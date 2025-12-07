POL-UN: Versuchter Wohnungseinbruch in Unna
Unna (ots)
Unbekannte Täter haben am Samstagabend versucht eine Terrassentür in Unna- Königsborn aufzuhebeln. Dieses misslang und sie konnten nicht in die Wohnung gelangen. Wer verdächtige Feststellungen im Bereich Unna- Königsborn hatte, meldet sich bitte bei der Polizei Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de
