POL-UN: Schwerte - Alleinunfall unter Alkoholkonsum, Fahrer leicht verletzt
Schwerte (ots)
Unter Einfluss von Alkohol kam es am 03.12.2025, gegen 22.55 Uhr kam es zu einem Alleinunfall in Schwerte an der Römerstraße.
Ein männlicher, 50-jähriger Autofahrer, befuhr mit seinem PKW die Römerstraße aus Richtung Dortmund in Richtung Schwerte. In Höhe der Bahnunterführung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Brückenmauer.
Dabei verletzte er sich leicht.
Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde durch die Polizei sichergestellt.
