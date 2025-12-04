PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Alleinunfall unter Alkoholkonsum, Fahrer leicht verletzt

Schwerte (ots)

Unter Einfluss von Alkohol kam es am 03.12.2025, gegen 22.55 Uhr kam es zu einem Alleinunfall in Schwerte an der Römerstraße.

Ein männlicher, 50-jähriger Autofahrer, befuhr mit seinem PKW die Römerstraße aus Richtung Dortmund in Richtung Schwerte. In Höhe der Bahnunterführung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Brückenmauer.

Dabei verletzte er sich leicht.

Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde durch die Polizei sichergestellt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

