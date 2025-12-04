PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme nach räuberischer Erpressung auf Tankstelle

Unna (ots)

Am Samstag (29.11.2025) kam es gegen 15:30 Uhr zu einer räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle an der Hemmerder Dorfstraße in Unna.

Zwei Personen betraten zur Tatzeit den Verkaufsraum. Hierbei handelte es sich um eine weibliche und eine männliche Person. Die weibliche Person forderte eine 37-jähirge Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe zu der Herausgabe von Bargeld auf. Die männliche Person hielt währenddessen ein Messer in der Hand.

Die 37-Jährige händigte daraufhin Bargeld in einer dreistelligen Höhe aus. Beide Personen entfernten sich anschließend fußläufig von der Tatörtlichkeit.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten kurze Zeit später zu der Festnahme der beiden Täter, welche in der Straße Auf dem Winkel durch Polizeibeamte angetroffen und vorläufig festgenommen wurden.

Bei ihnen handelt es sich um eine 15-jährige Unnaerin und einen 17-jährigen Werner deutscher Herkunft.

Weiterhin wurden die mitgeführte Pistole, das Messer, als auch die Tatbeute aufgefunden.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass den beiden Tatverdächtigen ebenso eine am Vortag (28.11.2025) begangene räuberische Erpressung in einer Tankstelle am Ostring in Unna zugeordnet werden kann (siehe Pressemitteilung: https://unna.polizei.nrw/presse/unna-raub-auf-tankstelle-zeugen-gesucht ).

Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Sonntag (30.11.2025) um 11:30 Uhr entlassen und Erziehungsberechtigen übergeben.

