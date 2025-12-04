PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Trickdiebin erbeutet Geldbörse - Zeugen gesucht

Holzwickede (ots)

Am Dienstag (02.12.2025) kam es in der Kirchstraße zwischen 12:00 Uhr und 12:05 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl durch eine unbekannte weibliche Täterin.

Ein 75-jähriger Holzwickeder hielt sich zur Tatzeit in der Nähe eines Lebensmittelmarktes auf, als er von einer unbekannten weiblichen Person angesprochen wurde. Die Unbekannte bat den Holzwickeder um Geld und umarmte ihn dann unvermittelt. Anschließend entfernte sich die Frau. Der 75-Jährige stellte dann den Diebstahl seiner Geldbörse fest.

Die unbekannte Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

   - weiblich
   - dunkle, schulterlange Haare
   - etwas dickeres Gesicht
   - osteuropäisches Erscheinungsbild
   - ca. 1,60 m groß

Wer hat zur fraglichen Uhrzeit entsprechende Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polize.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

