Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna
Bönen - Polizei führt Verkehrskontrollen auf Schulwegen durch

Unna / Bönen (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Unna haben am Mittwoch, den 03.12.2025 Verkehrskontrollen auf Schulwegen durchgeführt. Dabei standen die Überprüfung von Elterntaxis, die Überwachung von Rückhaltesystemen, Geschwindigkeitsüberwachungen und Kontrollen des verkehrsgerechten Verhaltens von Fahrrad- und E-Scooter Fahrenden im Vordergrund.

Unna:

In der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:45 Uhr wurden die Schwerpunktkontrollen durch den Bezirks- und Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Schulkomplex "Hertinger Tor" an der Hertinger Straße, Ecke Brockhausstraße durchgeführt. Es ergaben sich dort eine schriftliche Verwarnung für einen E-Scooter Fahrer, vier Verwarnungsgelder wegen Geschwindigkeitsverstößen und ein Verstoß, weil ein Elterntaxi gegen das absolute Halteverbot verstieß.

Im Anschluss führten die Polizeibeamten an wechselnden Standorten im Stadtgebiet Unna Verkehrskontrollen bei Fahrrad-, E-Bike-, und Pedelecfahrenden durch. 14 schriftliche Verwarnungen ergingen dabei aufgrund von falschem Verhalten, ausgehend durch Radfahrende und zwei aufgrund von Fehlverhalten E-Scooter Fahrender.

Bönen:

Parallel wurde in der Zeit von 07:15 Uhr bis 08:15 Uhr in Bönen am Billy-Montigny-Platz, am Marie-Curie-Gymnasium und der Humboldt Realschule kontrolliert.

Dabei wurden neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und diverse verkehrsdidaktische Gespräche mit Kindern bzw. Jugendlichen als Radfahrende und E-Scooter Fahrende geführt.

Die Kreispolizeibehörde Unna verdeutlicht mit diesen Maßnahmen noch einmal, dass die Sicherheit auf den Straßen des Kreises Unna ein übergeordnetes Ziel der präventiven und repressiven Verkehrssicherheitsarbeit ist. Schwerpunktkontrollen werden daher auch zukünftig fortgeführt, sodass jederzeit mit Überprüfungen im öffentlichen Straßenverkehr zu rechnen ist.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

