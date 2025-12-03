PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen

Schwerte (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Die Vermisste wurde letztmalig am 19.11.2025 um 07:30 Uhr, gesehen, als sie das häusliche Umfeld verließ und zur zur Schule ging. Dort ist die Vermisste nicht erschienen. Es besteht der Verdacht, dass die Vermisste im Großraum Dortmund aufhältig ist. Anlaufadressen sind derzeit nicht bekannt.

Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 15-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/188136

Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 02303 921 0 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

