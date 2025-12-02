PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Thomas Kulinski und Dennis Kischel

Holzwickede (ots)

Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Thomas Kulinski sind am Freitag (05.12.2025) wieder Ansprechpartner für alle Holzwickeder Bürgerinnen und Bürger.

Die Bürgersprechstunde findet zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Wochenmarkt statt.

Die Sprechstunde in der Bezirksdienstaußenstelle Holzwickede findet in diesem Zeitraum nicht statt.

Kommen Sie gerne vorbei!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

