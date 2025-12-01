PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Randalierer machen sich an Bushaltestellenhäuschen zu schaffen

Unna (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.11.2025) kam es gegen 01:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Bushaltestellenhäuschen an der Hammer Straße.

Bislang unbekannte Täter beschädigten eine an der Haltestelle angebrachte Pfandkiste.

Weiterhin wurden in der gleichen Nacht durch unbekannte Täter in einem Zeitraum von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr diverse Sticker an einem weiteren Bushaltestellenhäuschen an der Hammer Straße aufgebracht. Der äußere Anschein der Sticker begründete den Anfangsverdacht der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, weshalb Ermittlungen in einem Strafverfahren vom Staatsschutz aufgenommen wurden. Die Aufkleber wurden entfernt.

Ob beide Sachverhalte in einem Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna zu wenden: 02303 921 3120 oder 02303 921 0. Gerne werden Hinweise auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 07:51

    POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Sachschaden und unter Alkoholeinfluss

    Kamen (ots) - Am Samstagabend (29.11.2025) kam es gegen 21:55 Uhr am Kreisverkehr Westicker Straße / Königstraße in Methler zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 49-jähriger Kamener mit seinem PKW auf der Westicker Straße in Fahrtrichtung Kamen nahezu ungebremst über die Mittelinsel des ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:49

    POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in Königborn - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Samstag (29.11.2025), im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 20:30 Uhr brachen bislang Unbekannte durch eine Terrassentür in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Salinenstraße ein und entwendeten Schmuck. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:48

    POL-UN: Bergkamen - Brand im Keller eines leerstehenden Hauses - Zeugen gesucht

    Bergkamen (ots) - Am Samstag (29.11.2025), gegen 14:50 Uhr, kam es zu einem Brand im Keller eines seit längerer Zeit leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Straße Am Römerberg. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bergkamen gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. Nach ersten Erkenntnissen brannte dort Unrat, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren