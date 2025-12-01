Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Randalierer machen sich an Bushaltestellenhäuschen zu schaffen

Unna (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.11.2025) kam es gegen 01:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Bushaltestellenhäuschen an der Hammer Straße.

Bislang unbekannte Täter beschädigten eine an der Haltestelle angebrachte Pfandkiste.

Weiterhin wurden in der gleichen Nacht durch unbekannte Täter in einem Zeitraum von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr diverse Sticker an einem weiteren Bushaltestellenhäuschen an der Hammer Straße aufgebracht. Der äußere Anschein der Sticker begründete den Anfangsverdacht der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, weshalb Ermittlungen in einem Strafverfahren vom Staatsschutz aufgenommen wurden. Die Aufkleber wurden entfernt.

Ob beide Sachverhalte in einem Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna zu wenden: 02303 921 3120 oder 02303 921 0. Gerne werden Hinweise auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell