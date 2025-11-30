Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Brand im Keller eines leerstehenden Hauses - Zeugen gesucht

Bergkamen (ots)

Am Samstag (29.11.2025), gegen 14:50 Uhr, kam es zu einem Brand im Keller eines seit längerer Zeit leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Straße Am Römerberg. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bergkamen gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. Nach ersten Erkenntnissen brannte dort Unrat, welcher durch bislang Unbekannte in Brand gesetzt worden sein muss. Mögliche Zeugen in dem Zusammenhang werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

