Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Firmen-Fahrzeug - Zeugen gesucht

Schwerte (ots)

Im Zeitraum von Montag, 24.11.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 29.11.2025, 05:20 Uhr, brachen Unbekannte in einen auf dem Park & Ride-Parkplatz am Freischütz, Hörder Straße, abgestellten Transporter einer Dachdecker-Firma ein und entwendeten das Lenkrad und das Kombiinstrument. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

