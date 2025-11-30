POL-UN: Schwerte - Einbruch in Firmen-Fahrzeug - Zeugen gesucht
Schwerte (ots)
Im Zeitraum von Montag, 24.11.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 29.11.2025, 05:20 Uhr, brachen Unbekannte in einen auf dem Park & Ride-Parkplatz am Freischütz, Hörder Straße, abgestellten Transporter einer Dachdecker-Firma ein und entwendeten das Lenkrad und das Kombiinstrument. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
