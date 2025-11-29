POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch in Massen - Zeugen gesucht

Unna (ots) - Am Freitag (28.11.2025) kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle am Ostring. Zwei vermummte Personen betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der 28-jährige Angestellte übergab einen geringen Bargeldbetrag. Danach flüchteten beide Personen auf dem Ostring in Richtung Bahnhof. Die Fahndung nach ihnen verlief negativ. Die beiden ...

