Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Grand Cherokee von Parkplatz entwendet

Kaarst (ots)

Eine Düsseldorfer Familien hatte am Samstagnachmittag (21.06.) Zeit am Kaarster See verbracht und dazu gegen 12:00 Uhr ihr Fahrzeug, einen schwarzen Jeep Grand Cherokee, auf dem dortigen Parkplatz P1 abgestellt. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass dieses nicht mehr am Abstellort stand. Eine Absuche des Parkplatzes und eine Rückfrage bei der Polizei brachte Gewissheit, es wurde offenbar entwendet. Nun suchen die Ermittler des Kriminalkommissariats Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen DU-AM31 geben können. Die Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell